منها الفصل| 3 عقوبات رادعة للموظف المخل بواجباته بقانون تنظيم هدم المباني

أقر قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، عقوبات مشددة يتم توقيعها على كل موظف يخل بواجبات مهنته ، وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .

لايفوتك ||

في هذا الصدد نصت المادة 13 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها.

وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

