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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية: الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددأ على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية. 
اضاف المحافظ انه قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ (5) ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضى استهدفت السيدات ، تناولات (اثر الصيام على مرضى السكر والضغط – الدعاء فى شهر رمضان – اللحوم المصنعة وسلامة الأسرة- جهود الدولة فى دعم ومساندة ذوى الهمم). 
ومن جانبها اوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام انه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها  بنطاق المحافظة حيث قامت  وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بسنهوت مركز منيا القمح بتنظيم ندوة عن ( اثر الصيام علي مرضي السكر والضغط ) وكيفية السيطرة على  السكر والضغط فى رمضان  بالإكثار من تناول السوائل وتجنب الإكثار من الحلويات وذلك بالوحدة المحلية بسنهوت بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منيا القمح.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين عن الدعاء فى رمضان  تناولت الندوتين إلقاء الضوء على كيفيه الدعاء وآدابة و اوقاتة فى شهر رمضان والدعاء المستجاب والإستفاده بالوقت فى ذكر الله و الدعاء والذي يعد من افضل العبادات تقرباً إلى الله عز وجل وكثره الإلحاح والرجوع والتذلل والخضوع إلى الله عز وجل وخاصه فى هذا الشهر الكريم وتم عقد هذه الندوتين  بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.

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هذا وقد قامت وحدة تكافؤ الفرص  بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان "اللحوم المصنعة وسلامة الأسرة" تناولت الندوة أضرار اللحوم المصنعة والمواد الحافظه الموجودة بها والأمراض التي تسببها مثل زيادة الوزن وسرطان المعدة وتشوة الأجنة  ، والندوة الثانية بعنوان "جهود الدولة في دعم ومساندة ذوي الهمم" ومن ابرز هذه الجهود هو  (تغيير الإسم من ذوي الإعاقة الي ذوي الهمم – إنشاء صندوق لذوى الهمم – تخصيص شباك بالمراكز التكنولوجية لذوى الهمم – إنشاء وحدات ذوى الهمم بكل مركز ومدينة وحى تختص بخدمة الموظفين وطالبى الخدمة من ذوى الهمم )، وذلك برئاسة الحى بالتنسيق مع وحدة ذوى الهمم بحى ثان  ومديرية الطب البيطرى بالزقازيق.

أهداف التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكر والضغط الزقازيق الدعاء فى رمضان الندوات التوعوية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

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