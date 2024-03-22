بالطريقة السورية .. طريقة عمل سلطة فتوش مع الشيف أنور زيدان

قدم برنامج مطبخ ست الستات، المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل "سلطة فتوش" أشهر سلطة سورية مع الشيف أنور زيدان.
مقادير عمل سلطة فتوش
كابوتشا
خيار
طماطم
بصل + ثوم
خل تفاح
عيش لبناني
رمان
دبس رمان
زيت زيتون
زيتون أسود
رجلة
للمزيد شاهدي فيديو الوصفة…
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
قدم برنامج مطبخ ست الستات، المذاع على قناة "صدى البلد" طريقة عمل "سلطة فتوش" أشهر سلطة سورية مع الشيف أنور زيدان.
مقادير عمل سلطة فتوش
كابوتشا
خيار
طماطم
بصل + ثوم
خل تفاح
عيش لبناني
رمان
دبس رمان
زيت زيتون
زيتون أسود
رجلة
للمزيد شاهدي فيديو الوصفة…
ADVERTISEMENT