سرقة 14 حساب فيسبوك وابتزاز أصحابهم.. الأمن يكشف تفاصيل الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص بسرقة حسابه على موقع " فيسبوك" وإرسال رسائل نصية بطلب تحويل مبالغ مالية على رقم هاتف (مُحدد).

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطلان) وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.. وبحوزتهما (6 هواتف محمولة – 26 شريحة هاتف محمول – 6 حافظة "خطوط هواتف محمولة" فارغة - مبلغ مالى) .

وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات الأشخاص على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وطلب مبالغ مالية من معارفهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى وتحويلها على الرقم المُشار إليه.. وقاما بإرتكاب (14) واقعة مماثلة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.