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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حوادث

الداخلية تشارك مسنات المناطق الحضارية احتفالات عيد الأم .. صور

صدى البلد

 شاركت وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الإحتفال بعيد الأم حيث إنطلقوا مع وفد من الوزارة لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالى المناطق الحضارية الجديدة لمشاركتهم الإحتفال بعيد الأم، كما حرصت الوزارة على إصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دور رعاية المسنات للإحتفال معهم بهذه المناسبة سعياً لغرس القيم الإجتماعية والإيجابية لديهم إستمراراً لدورها فى بناء النشأ وتعليمهم معانى الوفاء والتقدير لدور الأم فى بناء الأسرة والمجتمع .

امتدت إحتفالات الوزارة بعيد الأم إلى تنظيم إحتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة من المشاركين فى مبادرة (جيل جديد) بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بحضور عدد من الشخصيات العامة وهو ما يأتى فى إطار نجاحات المبادرة فى بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية فى نفوسهم ، وحيث يأتى الإحتفال بعيد الأم هذا العام تزامناً مع شهر رمضان المبارك فقد سادت الأجواء الرمضانية على الإحتفال.

 شهدت الإحتفالية توزيع هدايا عيد الأم على شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ليسلموها لأمهاتهم فى إجواء إحتفالية وهى تعبير عن التقدير لدور هؤلاء الأمهات فى بناء أجيال جديدة قادرة على البناء والعطاء، وقد حققت مبادرة جيل جديد نجاح كبير، حيث غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وعظمت من القيم الإيجابية لديهم وفعلت من دورهم فى خدمة المجتمع وأكدت أن بناء الإنسان فى مقدمة الأولويات مع توفير السكن الحضارى الأمن لهم .

 تم توجيه الشكر لوزارة الداخلية التى إستطاعت أن تغير من هؤلاء الشباب وتزرع فيهم الحلم والأمل فى حياةٍ أفضل .

يأتي ذلك استمرارا للدعم والتفاعل المتواصل بين وزارة الداخلية وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة.. وفى إطار مبادرة (كلنا واحد - جيل جديد) تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.

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الاحتفال بعيد الأم الشخصيات العامة المناطق الحضارية القيم الاجتماعية

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