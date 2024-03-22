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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ هندسة بترول: النزاعات في العالم من أسباب ارتفاع أسعار الوقود

الطاقة
الطاقة

أكد جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة أن الامن العالمي للطاقة يعتمد اعتماد كبير على الدول الأكثر وجودا للمستوي الصناعي فهذه الدول لديها تأثيرات بالاقتصاديات العالمية لديها وبالتالي لها تأثير للمنتج ويتوقف على استمرار الطاقة لدي هذه الدول.

وأشار القليوبي خلال مداخلة  هاتفية لغرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز إلى أن  حجم الاستهلاك العالمي يصل بما يوزاري البرميل الى ١٠٤ مليون برميل، فهناك حوالي ١٢ دولة عالمية، وهذه الدول تمثل دول منظمة الاوبك.

 سلامة نقل البترول والغاز المسال عبر البحر الأحمر 

وكشف أستاذ هندسة البترول والطاقة، عن أن  حجم النزاعات فى العالم الذي يتزايد من وقت لاخر من أسباب أرتفاع الوقود عالميا ومنها  الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا ما يحدث في غزة وتداعياته ودخول الجانب الحوثي في المعادلة لوقف وتهديد من سلامة نقل البترول والغاز المسال عبر البحر الأحمر وعبر خليج عدن متماشيا مع بحر العرب فتلك المنطقتين وهذا الخط الملاحي يمثل حوالي طبقا لاحدث إحصائية للمفاوضية الأوروبية للطاقة حيث وصل الى ٢٧% من جحم ما يستهلكه العالم في هذه المنطقة.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد اعتماد مباشر على هذا الخط الملاحي بنسب كبيرة تصل الى حوالي ٥٣% منا يستهلكه الإتحاد الأوروبي فإنه يأتي عبر هذا الممر الملاحي الذي يصل ما بين المنتج الى المستهلك.

منظمة الاوبك لحرب الروسية الأوكرانية هندسة البترول خليج عدن بحر العرب غزة نقل البترول

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