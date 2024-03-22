محافظ بورسعيد يتفقد الميناء البري لمتابعة العمل بعد تحريك أسعار الوقود.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة ، سير وانتظام العمل داخل الميناء البري الجديد بحي الضواحي، بعد تحريك أسعار الوقود اليوم، رافقه خلالها اللواء ابراهيم عبد السميع مدير الميناء البري و رئيس حي الضواحي الأستاذة سمر الموافي وعدد من الجهات التنفيذية

وتأكد محافظ بورسعيد من انتظام حركة الأتوبيسات وسيارات الأجرة بين المحافظات، وشدد محافظ بورسعيد على السائقين بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها محافظة بورسعيد، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

وطالب المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيرفيس والنقل الجماعي للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة للمواصلات ، كما التقى محافظ بورسعيد عددًا من المواطنين، للتعرف على آرائهم في مستوى الخدمات المقدمة داخل الميناء البري، مؤكدًا أنه صمم على أحدث طراز تماشيًا مع الطفرة التي تشهدها بورسعيد في كل المجالات، وأعرب المواطنون عن امتنانهم للخدمات المقدمة بالميناء البري

محافظ بورسعيد يتفقد مواقف السيارات 1000281084 1000281087 1000281093 1000281117 1000281120 1000281111 1000281060 1000281126 1000281123 1000281069

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن أنه تم تعديل تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية مع المحافظات الأخرى لتتناسب مع زيادة أسعار المواد البترولية.

وجاءت التعريفة الجديدة للخطوط داخل المحافظة بما يلي ، داخل ذات الحي 11جنيها ، ومن حي الي حي ثان / ثالث 15 جنيها ، وإلي حي رابع 20 جنيها ،

والسرفيس داخل المحافظة 3,25 جنيها ، مشروع النقل الداخلي 2,75 جنيها ، خط بورسعيد بورفؤاد 5 جنيهات ، وخط الحي الاماراتي 4جنيهات خط الدببة 9جنيهات ، خط شادر عزام 14,50جنيها ، خط القابوطي الجديد /٤٤ عمارة بسعر 5,50 جنيهات .

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات ، جاءت كما يلي ، خط بورسعيد المرج 77 جنيها ، وبورسعيد الإسماعيلية 31جنيها ، وبورسعيد السويس 60 جنيها ، وبورسعيد الزقازيق 60 جنيها ، وبورسعيد فاقوس 50جنيها ، وبورسعيد القنطرة غرب 26جنيها ، وبورسعيد المنزلة 27 جنيها ، وبورسعيد دمياط 20,50جنيها ، وبورسعيد المنصورة 42 جنيها ، وبورسعيد المحلة الكبري 60جنيها ، وبورسعيد طنطا 60جنيها ، وبورسعيد الإسكندرية 82جنيها