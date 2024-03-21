محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع " طرح البحر ٢"

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، سير ومعدلات العمل في تطوير و رفع كفاءة شارع طرح البحر ٢ بنطاق حي الشرق ، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق ، رافقه خلالها لمياء الجيار رئيس حي الشرق ، و الشركات المنفذة لأعمال تطوير مشروعات الطرق

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير و رفع كفاءة شارع " طرح البحر ٢" 1000279889 1000279910 1000279913 1000279901 1000279904 1000279892 1000279907 1000279895 1000279898 1000279886

واستمع محافظ بورسعيد للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع ، موجها بتكثيف العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية



وأكد محافظ بورسعيد أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة ، بما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، و يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي .

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق ، و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.