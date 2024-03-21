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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع " طرح البحر ٢"

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير و رفع كفاءة شارع " طر

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، سير ومعدلات العمل في تطوير و رفع كفاءة شارع طرح البحر ٢ بنطاق حي الشرق ، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق ، رافقه خلالها  لمياء الجيار رئيس حي الشرق   ، و الشركات المنفذة لأعمال تطوير مشروعات الطرق

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في تطوير و رفع كفاءة شارع " طرح البحر ٢"

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واستمع محافظ بورسعيد للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع ، موجها بتكثيف العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية 
 

وأكد محافظ بورسعيد أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة ، بما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، و يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري  والجمالي .

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وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق ، و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.

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