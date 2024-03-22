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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزيادة الجديدة في تعريفة مواصلات بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعديل أسعار الأجرة لسيارات السرفيس و الأجرة داخل المحافظة وخارجها عقب زيادة أسعار الوقود التى شهدتها البلاد .

تسعيرة الأجرة بين المحافظات

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ولم تشهد الأسعار فى بورسعيد تغير كبير سواء على الخطوط الداخلية والخطوط بين بورسعيد و المحافظات.  

لترتفع أسعار التنقل داخل الحى الواحد فى بورسعيد من ١٠ الي ١١ جنيها بزيادة جنيه واحد ومن حى إلى آخر من ١٢ إلى ١٥ جنيها، وحددت لجنة التسعير الجديدة 20 جنيها كأعلى سعر للتنقل فى 4 أحياء بالمحافظة بزيادة ٢.٥ جنيه .

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وبلغت أجرة بورسعيد المرج ٧٧ جنيها بينما جاءت الأجرة من بورسعيد إلى الإسماعيلية ٣١ جنيها أما بورسعيد الإسكندرية فشهدت ارتفاعا لتصل إلى ٨٢ جنيها. 

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