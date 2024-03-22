الزيادة الجديدة في تعريفة مواصلات بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعديل أسعار الأجرة لسيارات السرفيس و الأجرة داخل المحافظة وخارجها عقب زيادة أسعار الوقود التى شهدتها البلاد .

تسعيرة الأجرة بين المحافظات 1000281032



ولم تشهد الأسعار فى بورسعيد تغير كبير سواء على الخطوط الداخلية والخطوط بين بورسعيد و المحافظات.

لترتفع أسعار التنقل داخل الحى الواحد فى بورسعيد من ١٠ الي ١١ جنيها بزيادة جنيه واحد ومن حى إلى آخر من ١٢ إلى ١٥ جنيها، وحددت لجنة التسعير الجديدة 20 جنيها كأعلى سعر للتنقل فى 4 أحياء بالمحافظة بزيادة ٢.٥ جنيه .

وبلغت أجرة بورسعيد المرج ٧٧ جنيها بينما جاءت الأجرة من بورسعيد إلى الإسماعيلية ٣١ جنيها أما بورسعيد الإسكندرية فشهدت ارتفاعا لتصل إلى ٨٢ جنيها.