ريال مدريد يسعي لتأمين الجبهة اليمني ويرافب مصير أرنولد مع ليفربول

يترقب نادي ريال مدريد موقف ترينت أليكساندر أرنولد من تجديد عقده مع فريقه ليفربول في الفترة المقبلة.



وفقًا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، فإن ليفربول لا ينوي على الإطلاق بيع الظهير الأيمن الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في صيف عام 2025.

وتشير التقارير إلى أن ليفربول لم يبدأ بعد المحادثات مع أرنولد بشأن تمديد عقده والاحتفاظ به بعيدًا عن أي عروض مالية أخرى.

كما أشارت الشبكة إلى أن اللاعب لم يتخذ قرارًا بعد بشأن بقائه مع ليفربول أو النظر في الرحيل عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يسعى ريال مدريد إلى تأمين خياراته لمركز الظهير الأيمن بعد مرحلة داني كارفخال وعدم الاقتناع التام بمستوى فران جارسيا.