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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد زيادة أسعار الوقود.. ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في المنوفية |صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلنت محافظة المنوفية عن تعريفة جديدة لسيارات الأجرة داخل مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تحريك أسعار الوقود.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا مــــن اليــــوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 على النحو التالي " البنزين 95 13.50 جنيه / لتر ، البنزين 92 12.50 جنيه / لتر، البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر، الســولار 10 جنيه /  لتر ، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه /م3 ، البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة".


ووجه اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ، والتأكد من إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة وخطوط السير على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.


كما شدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037).

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