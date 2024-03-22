بمشاركة صينية روسية.. الجزائر تجهض مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن

صوّتت الجزائر، في مجلس الأمن، ضدّ مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة.

وكان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض، كما عارضت الجزائر القرار.

وحصل مشروع القرار على معارضة 3 أعضاء، فيما امتنعت دولة أخرى عن التصويت ودعمته 11 دولة.

ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".

وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الصهيونية في رفح.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات، كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار فورا، أحدهم قدمته الجزائر يوم 20 فبراير الماضي.