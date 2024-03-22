طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

من العجيب داخل أروقة محاكم الأسرة أن طلبات الطلاق والخلع تأتي بسبب أشياء بسيطة تودي بحياة أسرة سعيدة وزواج عن حب، وهذا ما حدث في هذه القضية المنظورة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

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قال الزوج : «أصبحت زوجتي تأخذ القرارات من تلقاء نفسها دون الرجوع إليّ في شيء وبدأت بالأشياء البسيطة وانتهت بالأشياء الكبيرة لدرجة أن اشتركت في كامب للأطفال ووجدت نفسي مطالب بدفع مبلغ ضخم رغم أني أسدد قسط السيارة وطلبت تأجيل الكامب الذى ليس سوى ترفيه لحين الانتهاء من التزاماتي فرفضت، فغضبت وذهبت إلى بيت أهلها ورفضت العودة، ولذلك قررت الانفصال عنها».

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وأضاف الزوج أنه خلال جلسات التسوية أقرت الزوجة بالخطأ الذي ارتكبته وطالبت زوجها الصفح عنها من أجل الطفلين، فقبل الزوج بذلك وقرر إنهاء النزاع بالصلح ورد المبالغ المالية الخاصة بالكامب والتي كانت قد اقترضتها وتنازل الطرفين عن الطلبات المقدمة بدعاوي قضائية.