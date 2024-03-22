سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلية والتجارية للمستهلك بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 1546 لسنة 2024 بتحديد سعر بيع الاسطوانة المنزلية للمستهلك بواقع 100 جنيه داخل المستودع يضاف اليها مبلغ 5 جنيهات خدمة توصيل الاسطوانه من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ 10 جنيهات خدمة توصيل الاسطوانة المنزلية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والمقدم محمد رجب وكيل ادارة مباحث تموين الشرقية وسعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والأستاذ حسن عبد المجيد نقيب السائقين وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

كما قرر الحافظ تحديد سعر بيع الاسطوانة التجارية للمستهلك بواقع ٢٠٠ جنيها داخل المستودع يضاف اليها مبلغ ١٠ جنيهات خدمة توصيل الاسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كم ومبلغ ٢٠ جنيها خدمة توصيل الاسطوانة التجارية أبعد من 5 كم من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية مؤكداً على الجهات المختصة تطبيق القوانين والقرارات التموينية الخاصة بتداول وتوصيل اسطوانات البوتاجاز.

أكد محافظ الشرقية علي وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي مستودعات الغاز والتأكد من تقديمها للمواطنين بالأسعار المحددة مشددا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.