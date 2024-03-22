كهربا: الأهلي فوق الجميع والخطيب الأب الروحي

أكد الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ان الأهلي فوق الجميع، والكابتن سيد عبدالحفيظ قريب منه جدًا ويتواصلو معه دائمًا منذ رحيله عن النادي الأهلي كمدير للكرة.

وأوضح "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكابتن بيبو يكمل عمل الكابتن سيد عبدالحفيظ في النادي الأهلي، والجميع داخل النادي الأهلي يساعد بعضهم البعض، واللاعبين يساعدونه بشكل كبير من خلال الانضباط والالتزام.

وشدد على أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة وبالنسبة له الأب الروحي له، مشددًا على أنه كابتن الخطيب يسانده ويقف بجانبه كأبن وليس لاعب كرة قدم فقط، ويعطيه دائمًا نصائح في كرة القدم.

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