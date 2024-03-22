بالأحضان.. الصلح بين إمام عاشور وميدو في مقلب رامز جاب من الآخر

وقع أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، وإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحايا مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

احتضن اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، اللاعب الدولي إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأحرج إمام عاشور، خلال أحداث المقلب، أحمد حسام ميدو،، بعد نفى تصريحات ميدو، قائلا :"لا انا ماكلمتش ميدو علشان ارجع الزمالك، والموضوع ده محصلش.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.