محدش يقدر ينافسني في المزز.. تصريح مستفز لميدو بمقلب رامز

وقع أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، وإمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضحايا مقلب رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وخلال أحداث الحلقة، قال اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، إن :"محدش يقدر ينافسني في المزز".

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.