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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء واحد يساوي مليار حسنة.. فضل عظيم احصده في دقيقة واحدة

دعاء واحد يساوي مليار
دعاء واحد يساوي مليار حسنة

يغفل الكثيرون عن دعاء واحد يساوي مليار حسنة ، حيث في ساعات الثلث الأخير من الفضل والدرجات ما لا يعد ولا يحصى، ففي هذا الوقت يتجلى الحق- سبحانه وتعالى- إلى السماء الدنيا، فاحرص على أن تردد دعاء واحد يساوي مليار حسنة.

دعاء واحد يساوي مليار حسنة

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الأزهري عضو لجنة الإفتاء بالأزهر، في بيان دعاء واحد يساوي مليار حسنة: “دقيقة واحدة بس، هتاخد أكثر من مليار حسنة”، مضيفا: "تخيل لما بتقول مثلا "استغفر الله عدد قطرات المياه".

وتابع: “ده مش حاجه قليلة، أنت بيتكتب لك استغفار بعددهم بجد شوف بقى اتخيل عددهم أصلًا”، موضحًا دعاء واحد يساوي مليار حسنة، حيث قول: "استغفر الله العظيم واتوب اليه عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنه عرشه، ومداد كلماته، استغفر الله عدد ما كان، وعدد ما سيكون، وعدد الحركات والسكون، استغفرك ربي عدد ما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون، استغفرك ربي عدد كل شيء في السماء والأرض، وعدد حبات الرمل والمطر، استغفرك حتي ترضي وتظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك .

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 الاستغفار من أسباب استجابة الدعاء

يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم{وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} إذًا الاستغفار مهم للغاية؛ لأنه إن كانت هناك ذنوب، فإن الله يعفو عن هذه الذنوب، وإن لم تكن: فهو إظهار للعبودية، ورفع للدرجات وتكفيرٌ للسيئات، أو رفعٌ للدرجات.

وأوضح: فالاستغفار له آثار في الدنيا، وله آثار في الآخرة، ويحكى: أن أحدهم جاء لشيخ يسأله: أنه لم يرزق بولد فقال له: استغفر الله وآخر قال: إن المطر لم ينزل بأرضنا، وأصبحت جدباء فقال: استغفر الله و سأله آخر فقال: استغفر الله فقالوا: هل الاستغفار دواء لكل داء؟ فتلا عليهم قوله تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا * مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا}.

وتابع: إذن، الاستغفار: له آثار دنيوية، وله آثار إيمانية، وله أيضًا: آثار أخروية، أما في الآخرة: فانظر: فقد عفا الله سبحانه وتعالى عنك، وأتت الحسنات، وذهبت السيئات: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.وَكُنْتَ في رحمة الله سبحانه وتعالى، وفي بحبوحة غفرانه.

ومن هنا كان الاستغفار من أسباب نور القلب، وكان الاستغفار من أسباب استجابة الدعاء، وكان الاستغفار من ورد رسول الله ﷺ الذي لا يغادره أبدًا.

{وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}. هذا الخطاب كان موجهًا لنبي الله ﷺ؛ لكنه بتوجيهه لرسول الله ﷺ فهو موجه للأمة في أفرادها من بعده، تخيل أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك أنت، ويقول: (اسْتَغْفِرِ اللهَ).

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا

ورد في السنة النبوية المطهرة الحديث عن الاستغفار، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ: «طوبَى لِمَن وجَدَ في صَحيفَتِه استِغفارًا كثيرًا». [أخرجه ابن ماجه]، فما معنى طوبى الواردة في الحديث؟.

وجاء في شرح حديث النبي: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا)، بحاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)، قوله صلى الله عليه وسلم: (استغفارا كثيرا) ‏ ‏أي لعظم منافعه وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.

وقيل في معنى طوبى: إن طوبى في أصلها اللغوي "فُعْلَى" من الطيب مؤنث أطيب أفعل التفضيل، وتطلق على الجنة أو على شجرة فيها.

وقد ورد ‏حديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بالسند الكامل كالتالي:‏ ‏«حَدَّثَنَا ‏عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ، ‏ ‏يَقُولُ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا». ‏

وقال الأزهر الشريف من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعقيبا على الحديث قل: «أستغفر اللهَ العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه».

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