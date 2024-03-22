كهربا يكشف حقيقة تدخله لحسم صفقة إمام عاشور لصالح الأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه لم يتدخل في عملية انتقال زميله إمام عاشور إلى الفريق الأحمر.

وأصر كهربا على تميز زميله إمام عاشور على عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، من الناحية الفنية.

وظهر كهربا كضيف على برنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، حيث قال: "إمام عاشور هو شقيقي ولكنني لم أتدخل في انتقاله إلى الأهلي. طلب رأيي وقدمت له النصيحة، ولحسن الحظ نجح، وأصبح الآن أفضل لاعب في مصر".

وأضاف: "على الرغم من أن عبد الله السعيد لاعب كبير، إلا أن إمام عاشور يتفوق عليه من الناحية الفنية. بالإضافة إلى عامل السن والمستوى الحالي، الذي يجعل عاشور مؤهلاً للعب في أوروبا".