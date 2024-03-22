نجم الزمالك السابق: رمضان صحبي مش غلطان.. والانتماء «رقم في عقد»

علق تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على واقعة انتقال رمضان صحبي من النادي الأهلي إلى بيراميدز، قائلا: إن الانتماء لا بد أن يترجم إلى أموال تضاف في عقد اللاعب.

وأوضح تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رمضان صحبي مش غلطان الانتماء عبارة عن رقم في عقد اللاعب، مستطردا: بدأت حياتي الكروية وأنا عندي 12 سنة والتحقت بنادي النيل الرياضي واكتشفني وقتها الكابتن فتحي محمد علي عماشة ولعبت لهم موسما وبعدها انتقلت لنادي الزمالك بعد أن اكتشفني الكابتن يكن حسين".

أضاف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أجمل هدف في حياتي هو أسرع هدف صنعته لأيمن يونس في مباراة الزمالك والسويس سنة 1990 وكان بعد 11 ثانية من بداية اللقاء".

