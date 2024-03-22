تامر عبد الحميد: أنقذت الزمالك من فضيحة.. وهذه التفاصيل

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه أنقذ نادي الزمالك من فضيحة خلال تقلده إدارة التطوير والاستثمار بالنادي بجهود جبارة، وتعثرنا في الحصول على رخصة الاتحاد الإفريقي وكان النادي مهددا بالحرمان من الاشتراك في مسابقة الكونفدرالية بسبب اشتراط الاتحاد الإفريقي على الأندية المحترفة وجود نشاط لكرة القدم النسائية والزمالك الفريق الوحيد الذي لا يوجد له فريق نسائي".

وأضاف تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، توصلنا لحل وهو إبرام عقد رعاية مع أحد الفرق المشتركة في كرة القدم النسائية وتم رفعه على السيستم لحين انتهاء حل أزمة القيد وشراء لاعبات، لافتا إلى أن الخلافات الكثيرة داخل نادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".

وأوضح تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أنجح المدربين في الدوري والمصري، معقبا: "يا بخت المدرب اللي يشتغل مع إدارة النادي الأهلي لأنها تنجح أي حد".