تامر عبد الحميد ساخرًا: الحكام ينحازون للزمالك «ساعات» وللأهلي «أيام»

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الحكام ينحازون ساعات للزمالك وأيام للأهلي، لافتا إلى أن الخلافات الكثيرة والإدارات المتعاقبة لنادي الزمالك عامل رئيسي وقوي في تأخير النادي لسنوات ضوئية".

وطالب تامر عبد الحميد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، برحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قائلا: لازم يمشوا لأنهم لم يقدموا أي شيء للمنتخب".

أضاف تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن "الحكام غلابة وأضعف ضلع أو حقلة في المنظومة الرياضية ولا ليهم ضهر ولا سند يحميهم، وتعيين البرتغالي فيتور بيريرا، رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، "أكل عيش".