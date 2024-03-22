سعاد صالح: الإجهاض حلال في هذه الحالة.. فيديو

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل الإجهاض بالمعنى الواسع له حق للمرأة؟ أم هناك ضوابط شرعية؟.. وهل في بعض الأوقات يكون حلال؟.. ومتى يكون حراما؟".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإجهاض هو نزول الجنين من بطن الأم، وأن من مقاصد الشريعة هو الحفاظ على النفس البشرية، وأن الله بين مراحل تكوين الجنين في بطن أمه.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الاعتداء على الجنين في بطن أمه في أي مرحلة من مراحل التكوين؛ يكون اعتداء على النفس البشرية.

ولفتت إلى أن حديث الرسول قال فيه:" أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك ، فينفخ فيه الروح ويؤمر" فالنبض يكون في الجنين من أول يوم".

الإجهاض حلال في هذه الحالة

أشارت الدكتورة سعاد صالح، إلى أن الله قال في كتابه الكريم: «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم» فالشخص الذي يقتل نجله، أو يقوم بالإجهاض لزوجته يكون حراما، وأنه الإجهاض يكون حلالا؛ إذا كان هناك ضرر على الأم، ويكون الإجهاض في أول 40 يوما.

وأوضحت أن حفظ النفس مقدم على استقرار الأسرة، ففي حالة طلب الزوج من الزوجة عمل إجهاض وفي المقابل الطلاق، فعليها الطلاق بدلا من الإجهاض.