الحوثي: 11 غارة أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في صنعاء، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الوكالة إن العدوان الأمريكي البريطاني شن أربع غارات على منطقة عطان، وثلاث غارات على منطقة جربان في صنعاء.

وأضافت أنه شن أيضا أربع غارات على منطقة النهدين في صنعاء، ليبلغ مجموع الغارات 11 غارة خلال اليوم.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين، أمريكية بريطانية.

واستهدفت جماعة الحوثي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، تضامنا مع غزة.