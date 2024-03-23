صفية مصطفى أمين تكشف كواليس طلب والدها الاحتفاء بعيد الأم سنويا.. فيديو

كشف صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، كواليس طلب والدها "الاحتفاء بعيد الأم" سنويا.

وقالت صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، خلال مداخلة مع برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "فكرة أبي عن عيد الأم لم تنجح في أول عشر سنوات".

وأضافت: "جدتي باعت كل ما تملك لمساعدة مصطفى وعلي أمين"، موضحه أن والدها وعمها رغم مساعدة جدتها السيدة رتيبة لهما في كل شيء إلا أنهم قرروا من وقتها أن يشكروا كل أم ويكون لها يوم للاحتفاء بها.

وأشارت: "في عام 1943 كان مصطفى أمين طالبا في أمريكا فوجدهم يحتفلون بعيد الأم وفي ذلك الوقت كان يقوم بكتابة مذكرات نشرت في كتابه عام 1943 بعنوان "أمريكا الضاحكة" وقال حينها "لماذا لا نحتفل بعيد الأم مثلهم؟".

وأشارت صفية مصطفى أمين، ابنة الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، : "مصطفى أمين وعلي أمين تأثرا بصفية زغلول".

