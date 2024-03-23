عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يطرح تساؤلا للجمهور بعد لقاء منتخبي مصر ونيوزيلندا

صدى البلد

شارك الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، منشورا عبر حسابه على موقع إكس.

وكتب: “‏ايه رأيكم في أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن”. 

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك

الاعلامي إبراهيم عبد الجواد العاصمة الإدارية الجديدة منتخب مصر منتخب نيوزيلندا مصر ونيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

ليلى عبد اللطيف تفاجئ بسمة وهبة بأمر غريب.. والأخيرة: أول مرة تحصل

ماذا قال محافظ القاهرة خلال جولته على مواقف السرفيس ؟

الإرهاب يضرب روسيا.. وبيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية

إياتا يطلق ميثاق قيادة التحول الرقمي في قطاع الشحن الجوي

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأختي التي تمر بظروف صعبة.. الموقف الشرعي

متى تكون كفارة الجماع في رمضان على الرجل فقط؟.. الإفتاء: بهذه الحالة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

آيتن عامر تتعرض لحملة هجوم| بماذا ردت.. وما السبب؟

إمام عاشور| كل ما تود معرفته عن إصابته..تفاصيل

بعد 300 عام| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ