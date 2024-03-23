إبراهيم عبد الجواد يطرح تساؤلا للجمهور بعد لقاء منتخبي مصر ونيوزيلندا

شارك الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، منشورا عبر حسابه على موقع إكس.

وكتب: “‏ايه رأيكم في أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن”.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك