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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

ارشيفي
ارشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم حيث توقع هطولَ أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد. 

وقال التقرير اليومي " الأمطار تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، نجران، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف مترٍ إلى مترٍ ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة. 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

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