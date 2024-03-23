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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث التنمية المحلية يكشف خطط ضبط أسعار الأجرة بعد زيادة البنزين.. شاهد

خالد قاسم متحدث التنمية
خالد قاسم متحدث التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إنه تم عقد اجتماعات  من المحافظين مع مدراء المواقف الموجودين في كل المحافظات المصرية  وبها تم تحديد تسعيرةللأجرة وفقا لطول خطوط السير سواء كانت خطوطا داخلية داخل المحافظات على مستوى المدن والمراكز والأحياء أو ما بين المحافظات بعضها البعض فقد تم التنسيق لسعر الأجرة وخاصة فيما يتعلق بالخطوط الخارجية الرابطة بين المحافظات، لافتا إلى أنه تم إقرار هذا الأمر، ثم تم طباعة هذه التعريفات وتم وضعها في المواقف الموجودة في كل المحافظات المصرية وتم الاعلان عنها وذلك بعد زيادة أسعار البنزين.

وضع ملصق بتعريفة الركوب بسعر الأجرة

 

وكشف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه تم الاعلان عن خطوط ساخنة في مواقف الركوب حتي يتم الرجوع إليها في حالة مخالفة ايا من السائقين في الأجرة، مؤكدا على إتمام والتأكيد على طباعة ملصقات موجودة علي زجاج السيارات الركوب العامة لتعريف الجمهور من أين يبدأ خط السير  وأين ينتهي ويكون لديهم معرفه جيدة بقيمة التعريفة، لافتا إلى التزام السائقين بوضع هذه اللفات والملصقات على الملصقات على السيارات والزامهم بهذا الأمر.

وبين متحدث وزارة التنمية المحلية أنه تم متابعة من خلال وزير التنمية المحلية مع المحافظين ثم متابعة المحافظين ميدانيا منذ صباح امس لمتابعة تطبيق اليه هذا الأمر.


وتابع خالد قاسم: "إلزام وزير التنمية المحلية ورؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوي الجمهورية لمتابعة هذا الأمر  اليوم وغدا، موضحا انه تم ربط بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرف العمليات على مستوي المحافظات.

طباعة ملصقات الأجرة وزارة التنمية المحلية المواقف سعر الأجرة تحديد التسعيرة ذيادة أسعار البنزين

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