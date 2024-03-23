في ذكراها .. قصة حب مأساوية لـ نجاة علي

يحل اليوم السبت 23 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة نجاة علي، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1913، ورحلت عن عالمنا في 26 ديسمبر عام 1993، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

الفنانة نجاة علي، تعهدتها شركة "أوديون" بعد حضورها إلى القاهرة، واشتركت فى أول حفلة على مسرح الأزبكية عام 1929، وشاركت في حفل افتتاح الإذاعة المصرية مع كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب 1934.

نجاة علي وقصة حبها المأساوية

عاشت نجاة علي، قصة مأساوية حيث كانت تعيش قصة حب فاشلة وبرغم من حرصها على البعد إلا انها كانت تعشقه وهو يبادلها نفس الحب ولكنها فضلت الابتعاد ثم العودة مرة اخرى إلى مصر حتى تكون قادرة على النسيان.

ولكن القدر لم يمهلها هذا الأمر، فبعد أن تزوجت نجاة علي وأصبح لها أسرة التقت مرة أخرى بحبها الأول الذي ظهر في حياتها من جديد كأحد الجيران وهو ما كاد يستبب لها فى أزمة مع زوجها ولكن القدر هذه المرة يمهلها الحل حيث لاحظت تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، حتى عرفت الصدمة الحقيقية.

وقررت زوجة الرجل أن تطلب من نجاة علي، أن تزور زوجها المريض الذي ينتظر الموت، وأخبرتها أنها تعلم بقصة حبهما من قبل الزواج، وبعد أن أخبرت الفنانة المصرية زوجها بكل شيء لم يعترض، بنبل شديد، على زيارة المريض وأداء الواجب.

وبعد تلك الزيارة بعدة أيام توفي الحبيب الأول للفنانة نجاة علي، وبكته كثيرًا وأغلقت بعده فصلًا دراميًا من فصول حياتها المأساوية.