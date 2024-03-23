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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

169 يومًا من حرب الإبادة.. الاحتلال الصهيوني يعدم طبيبا

الطبيب الذي اعدمه
الطبيب الذي اعدمه الاحتلال

ذكرت مصادر صحفية  قوات الاحتلال أعدمت الطبيب محمد زاهر النونو في مستشفى الشفاء بعد رفضه المغادرة وترك الجرحى، وفق ما ذكر موقع قدس الفلسطيني.


دخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يومها الـ 169 من المجازر الإسرائيلية المستمرة واستهداف المدنيين والمؤسسات الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء والبنى التحتية.

وارتقى 5 شهداء بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم السبت منزلا في منطقة ميراج شمال رفح بجنوب قطاع غزة.


وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف منزلا من طابقين في هذه المنطقة التي تقع بين رفح وخان يونس.


وأفادت مصادر محلية، بتقدم آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة "المطاحن" بدير البلح وسط قطاع غزة مع استمرار قصف قوات الاحتلال على المنطقة.


وأوضحت أن طائرات إسرائيلية قصفت صباح اليوم السبت خيام النازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وأطلقت آليات الاحتلال تطلق قذائف وأعيرة نارية بشكل كثيف في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة خانيونس مستهدفًا منطقة المواصي ما أسفر عن ارتقاء شهداء، فيما شن طيران الاحتلال غارات في محيط المستشفى الأوروبي في المدينة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية شمال غرب بيت حانون ومحيط مخيم جباليا شمالي القطاع وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي قصف في وقت مبكر اليوم منزلين في حي الصبرة وقرب دوار حيدر بمدينة غزة.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة أن الاحتلال قتل أكثر من 100 داخل مجمع الشفاء الطبي، وأعدم بعض الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء.

وأوضح أن 4 مرضى ارتقوا في مجمع الشفاء نتيجة منع الاحتلال علاجهم، مع استمرار الاحتلال منع العلاج عن المرضى في المجمع.

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