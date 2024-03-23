الأهلي يتلقى صدمة جديدة بشأن إصابة ياسر إبراهيم

تفاجأ الجهاز الفني للنادي الأهلي بتجدد إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، في العضلة الخلفية التي ألمت به قبل 4 أسابيع خلال مباراة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدي البلد، أن تجدد إصابة ياسر إبراهيم أثارت غضبًا كبيرًا لمدرب الفريق مارسيل كولر، بعدما أظهرت الأشعة الجديدة حاجة اللاعب لفترة تعافٍ تصل إلى 6 أسابيع، مما يعني غيابه عن مباريات الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وربما حتى عن مباريات نصف النهائي إذا تأهل الفريق.

كولر طلب إجراء تحقيق عاجل لمعرفة سبب تجدد الإصابة، خاصة مع نقص الخيارات في مركز المدافعين بالفريق.

كما يثير قلقًا غياب محمد عبد المنعم أو رامي ربيعة بسبب مشاركتهما مع منتخب مصر في بطولة كأس عاصمة مصر.