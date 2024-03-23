نهائي منتظر.. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة نهائية قوية أمام الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، وذلك في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

يغيب عن هذه المواجهة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بسبب الإصابة في الكتف، ويتوقع أن يغيب لفترة طويلة، وقد تم استبعاده من حسابات حسام حسن لهذه المباراة الهامة.

كان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب نيوزيلندا في الدور نصف النهائي، بفضل هدف مصطفى محمد الوحيد في المباراة.

يتنافس المنتخب على اللقب مع الفائز من مباراة كرواتيا وتونس التي ستقام اليوم.

وتعد بطولة كأس عاصمة مصر فرصة هامة للمنتخب للاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيواجه بعد ذلك بوركينا فاسو وغينيا بيساو في جولتين مهمتين.