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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

من 10 إلى 15 %.. هذه تعريفة المواصلات الجديدة في القاهرة والمحافظات

اسعار المواصلات الجديدة
اسعار المواصلات الجديدة

تصدرت الأسعار الجديدة للمواصلات بالقاهرة والمحافظات، محرك البحث "جوجل"، بعد إعلان لجنة التسعير البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بكافة الأنواع تماشيًا مع التغيرات العالمية.

وتم رفع أسعار البنزين والسولار، بعد الإعلان عن تعريفة ركوب المواصلات بعد تحريك البنزين والسولار وفقا لخطوط السير الداخلية والخارجية التي تربطها بالمحافظات الأخرى، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وزيادة سعر لتر السولار جنيهًا و75 قرشًا.

أسعار المواصلات الجديدة بالقاهرة 

وفي هذا الصدد، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أمس، تعديل تعريفة ركوب السرفيس، والنقل العام والأقاليم، والتاكسى الأبيض، وأنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، بالإضافة إلى مراعاة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد، وفق بيان، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل يتراوح ما بين 10 إلى 15 % .

وقررت لجنة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 10%، والتي تستخدم السولار بنسبة 15% وتجبر لأقرب 50 قرشا، وتحديد تعريفة التاكسي العداد والعاملة بمدينة شرم الشيخ 14 جنيها، وكسر العداد 7 جنيهات لكل كيلو متر، و5.5 جنيه بباقي مدن المحافظة، وكسر العداد 3 جنيهات لكل كيلو متر.

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ارتفاع تعريفة السيرفيس ومركبات السولار 15% في الإسماعيلية

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أمس الجمعة، القرار رقم ٣٩٤ الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بمختلف قرى ومراكز المحافظة والمحافظات المجاورة والخطوط الداخلية ووسائل النقل الداخلي، وزيادتها بنسبة 15% فقط.

واعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 10 جنيهات.

أسعار البنزين والسولار الجديدة 

كما أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الجمعة، قرارا بتحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة 15%، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بالإضافة إلى تحريك تسعيرة أجرة التاكسى بنسبة 10%.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط سير المواصلات بين مراكز ومدن المحافظة، وبين المدن والقرى، وجميع خطوط النقل للمحافظات الأخرى.

كما أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أمس الجمعة، قرارًا رقم 659 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز.

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أسعار البنزين الجديدة.. اعرف سعر لتر السولار زاد كام بداية من اليوم

والجدير بالذكر، أن أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت أمس، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، وبحسب قرار اللجنة، تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا لتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، فيما قررت اللجنة زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا، بالإضافة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من أرض المستودع إلى المستهلك من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه.

وسوف نرصد لكم أسعار البنزين اليوم والسولار، وفقًا لما أقرته لجنة تسعير المواد البترولية، والتي جاءت كالتالي:

  • ارتفع لتر بنزين 80 من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • صعد سعر اللتر بنزين 92 من 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه.
  • زاد سعر لتر بنزين 95 من 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه.
  • زاد سعر السولار من 8.25 إلى 10 جنيهات.
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