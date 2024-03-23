تعرف على فضل الصدقة وثوابها يوم القيامة.. فيديو

تحدث الشيخ موسى الفواخري، عن فضل الصدقة، حيث قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ».

وأضاف موسى الفواخري خلال تقديم برنامج «وتطمئن قلوبهم»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فالناس تكون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل، وهؤلاء المتصدقون، وعلى رأس صدقاتهم الزكاة، يكونون في ظل صدقاتهم يوم القيامة.

وتابع موسى الفواخري: إذا كان العمل رأس مال الأحياء فالعاطلين في عداد الموتى، لذا يجب علينا العمل لأن الله والنبي حثنا على العمل.