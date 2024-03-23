جوتيريش في مصر للمرة الثانية لبحث استمرار إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة

قدمت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا مفصلا عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأوضح التقرير أن تلك الزيارة هي الثانية للدولة المصرية، يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى محافظة شمال سيناء ومستشفى العريش، لتفقد مخازن المساعدات والإمدادات التي أعدتها الحكومة المصرية لدعم قطاع غزة، ومن جديد.

وتثبت الأحداث بجدارة نجاح الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، لا سيما الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وفي إطار الزيارة الثانية لجوتيريش إلى مصر، سيبحث استمرار جهود إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، والبحث بشكل واسع النطاق على عدم تنفيذ الاحتلال للعمليات العسكرية المزعومة نحو مدينة رفح.