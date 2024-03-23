كيفية حماية الهاتف من الاختراق.. خبير يكشف التفاصيل

كشف أحمد طارق، خبير التكنولوجيا، أن كل عام يظهر تحديثات وثغرات إلكترونية ومنها ما يتم سدها من شركات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الوعي عند المستخدمين محدود ويصفون كل ما يحدث على المنصة بأنه اختراق وتسريب.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يوجد منصة أو نظام تشغيل تجديد بنسبة 100 % .

النزول للشارع يجعل الشخص معرض للسرقة وأشياء أخرى

وأضاف أن الدخول إلى الإنترنت مثل النزول للشارع يجعل الشخص معرض للسرقة وأشياء أخرى، محذرا من الهندسة الاجتماعية التي تعد أقوى وسيلة حاليا لاختراق الهواتف وسرقة البيانات.



وقال أحمد طارق، خبير التكنولوجيا، إن وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت تبذلان جهودا كبيرة في القضاء على الجرائم الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني.



وحذر من الانسياق وراء رسائل العروض عبر مواقع التواصل والتي تحتوي على لينكات معينة، لأن الدخول عليها لا يعني اختراق الهاتف كليا ولكن السماح بالوصول لـ الكاميرا والميكرفون والتنصت على صاحب الهاتف.