باكستان تقلد وزير الدفاع السعودي وسام نيشان

قلّد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسام «نيشان باكستان»، الذي يعد أعلى وسام مدني في باكستان، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى إسلام آباد اليوم، السبت، بتوجيهات من القيادة.

ووفقا لوسائل إعلام باكستانية، فقد جاء تقليد الوسام في حفل خاص أقيم في قصر الرئيس في إسلام أباد، وحضر الحفل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، ورئيس لجنة الأركان المشتركة الجنرال ساهر شمشاد ميرزا، ​​ووزير الدفاع خواجة آصف، وعدد من المسئولين.

وتتزامن زيارة الأمير خالد بن سلمان، مع مناسبة اليوم الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يوافق 23 مارس من كل عام، حيث شهد العرض العسكري كضيف شرف احتفالاً بهذه المناسبة.

وجاء تقليد وزير الدفاع السعودي بوسام «نيشان» تقديراً من باكستان لجهود المملكة العربية السعودية في الحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى تطابق الرؤى بين البلدين والعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية التي تلعب دوراً مهماً في أمن واستقرار المنطقة.