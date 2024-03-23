أمين عام الأمم المتحدة: حان وقت التزام إسرائيل بالقانون الإنساني والقيم الرمضانية

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إنه حضر اليوم إلى معبر رفح لمشاركة الفلسطينيين في قطاع غزة المعاناة التي يعيشونها في شهر رمضان ومحاولة إزالة العوائق امام تسهيل حياتهم.

وأضاف جوتيريش، في تصريحات ادلب بها عند معبر رفح البري: "التقيت بالمدنيين المصابين وعائلاتهم في المستشفي هنا في العريش وتأثرت بقصصهم وخبراتهم وكل الصعاب التي عانوا منها وبالكرم والتضامن من الشعب المصري والدولة المصرية".

وتابع:" لا يوجد تبرير لهجمات حماس فى السابع من اكتوبر ولا يوجد تبرير للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الآن اكثر من اي وقت مدي، وهو ما يستدعي وقفا انسانيا لإطلاق النار.

وأشار إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة والأطفال والنساء والرجال الأن معلقون في كابوس لا ينتهي، فالبيوت تدمر والعائلات واجيال بأكملها تدمر وتقضي عليها المجاعة، فالمجاعة تحاصر شعب بأكمله.

وتابع:"شهر رمضان وقت لنشر القيم الإنسانية واعلاء السلام عقب معاناة لعدة شهور عاشها الفلسطينيين في قطاع غزة، فهم يقضون شهر رمضان ولا يزال القصف الإسرائيلي مستمرا والمساعدات الإنسانية لاتزال معلقة رغم الصيام في شهر رمضان".

وأضاف أن العديد من البشر في قطاع غزة لم تمكنوا من الأفطار ، قائلا:" من هذا المعبر نري قهر الشعب الفلسطيني ونري شاحنات المساعدة تقف على هذا الجانب وهذا امر مروع".

واكمل الأمين العام للأمم المتحدة أن استمرار الوضع أكثر من هذا سيؤدى لتدهور الوضع للمدنيين من الشعب الفلسطيني والأسري ولكل شعوب المنطقة، وكل هذا يشير إلى انه حام وقت الوقف الفوري لإطلاق النار .

وأوضح أنه هو وقت الالتزام لدولة إسرائيل بالقانون الإنساني وبالقيم الرمضانية وهو ايضا وقت لاطلاق سراح كل الاسري.

وحث جوتيريش كل عضو للامم المتحدة لدعم عملنا ونتطلع لاستمرار العمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات ونقدر بعمق التعاون المصري لدعم الشعب الفلسطيني.