محلل سياسي: زيارة أنطونيو جوتيريش تهدف إلى الضغط على إسرائيل

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، إن زيارة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تأتي في إطار الترويج من الدرجة الأولى إلى قطاع غزة أمام أنظار العالم مرة أخرى.

وأكد أن الزيارة تهدف إلى الضغط على إسرائيل التي تمنع دخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تحاول تعميق الأزمة الإنسانية بشكل كبير من خلال تجويع الشعب الفلسطيني وعدم دخول المساعدات، ووقف كل خدمات وكالة "الأونروا".

ونشرت منظمة الأمم المتحدة، منذ قليل، لقطات من وصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش في مصر، في مستهل زيارة تضامنية مع الفلسطينيين في غزة.