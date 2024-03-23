فتحت انبوبة البوتاجاز.. سيدة تنهى حياتها بإحدى مراكز الدقهلية

أقدمت ربة منزل في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة من مستشفى المطرية بوصول جثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها.

وبانتقال الضباط وبالفحص تبين ان الجثة لسيدة تدعى سمية .ا .ا ٥٠ عاما مقيمة في شارع المزرعة والروضة حيث قامت بفتح أنبوبة الغاز الخاصة بالمنزل وتسرب منها الغاز للتخلص من حياتها وذلك لأنها تعاني من مرض نفسي

وبسؤال زوجها وجيرانها اكدوا انها حاولت التخلص من حياتها أكثر من مرة وتم انقاذها ولكن هذه المرة تمكنت من فتح انبوبة الغاز وهى بمفردها وتخلصت من حياتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.