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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتحت انبوبة البوتاجاز.. سيدة تنهى حياتها بإحدى مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أقدمت ربة منزل في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من  من شرطة النجدة يفيد بورود اشارة من مستشفى المطرية بوصول جثة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها.

وبانتقال الضباط وبالفحص تبين ان الجثة لسيدة تدعى سمية .ا .ا ٥٠ عاما مقيمة في شارع المزرعة والروضة حيث قامت بفتح أنبوبة الغاز الخاصة بالمنزل وتسرب منها الغاز للتخلص من حياتها وذلك لأنها تعاني من مرض نفسي

وبسؤال زوجها وجيرانها اكدوا انها حاولت التخلص من حياتها أكثر من مرة وتم انقاذها ولكن هذه المرة تمكنت من فتح انبوبة الغاز وهى بمفردها وتخلصت من حياتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

المطرية بمحافظة الدقهلية امن الدقهلية بمحافظة الدقهلية سيدة تنهي حياتها محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مستشفي المطرية

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