جوتيريش: نتطلع للأستمرار للعمل مع القاهرة ونقدر التعاون المصري لدعم الشعب الفلسطيني

حث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للامم المتحدة كل عضو من الأمم المتحدة لدعم العمل لتسهيل دخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة قائلا:"نتطلع للأستمرار العمل مع مصر لاستمرار دخول المساعدات ونقدر بعمق التعاون المصري لدعم الشعب الفلسطيني".

وأكد أنطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحدة ان الفلسطينيون في قطاع غزة والأطفال والنشاء والرجال الأن معلقون في كابوس لا ينتهي، فالبيوت تدمر والعائلات واجيال بأكملها تدمر ويقضي عليها المجاعة، فالمجاعة تحاصر شعب بأكمله.

وقال جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح إنه دائما في شهر رمضان يقوم بالبعثة إلى المجتمعات المسلمة في رمضان وقد أتيت في معبر رفح هذا العام لمشاركة المعاناة مع الفلسطينيين في قطاع غزة والعواقب أمام تسهيل حياتهم.

حان هو وقت الالتزام لدولة إسرائيل بالقانون الإنساني وبالقيم الرمضانية

وأوضح أنه حان هو وقت الالتزام لدولة إسرائيل بالقانون الإنساني وبالقيم الرمضانية وهو ايضا وقت لإخلاء سراح كل الاسري.