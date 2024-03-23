انتهاء موسمه مع الأهلي.. إمام عاشور يجري عملية جراحية فى الكتف

كشف الإعلامي احمد عبد الباسط، عن مفاجأة سارة بشأن إصابة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور سيجري جراحة مساء اليوم لوجود خلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، واللاعب أصبح في عهدة الجهاز الطبي للأهلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب.

وكان قد فاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد أحرزه مصطفي محمد في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث ينتظر المنتخب الفائز من تونس وكرواتيا لمواجهته في النهائي.

وينتظر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، الفائز من مواجهة منتخب كرواتيا ضد منتخب تونس، لمواجهته في نهائي كأس عاصمة مصر المقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري.