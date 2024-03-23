نجم الزمالك السابق يحذر لاعبي القلعة البيضاء من لقاء فيوتشر بالكونفدرالية

قال حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك السابق، ان مباراة منتخب مصر أمام نظيره النيوزيلندي كانت قوية ومفيدة للمنتخب للتعرف على طريقة لعب حسام حسن المدير الفني للمنتخب، على الرغم من أن المنافس ليس بالقوة المطلوبة.

وأشار طلبة في تصريحات تلفزيونية إلى أن أجواء الملعب كانت خيالية وتساعد اللاعبين على الإبداع، ومع توالي المباريات سوف يتحسن أداء المنتخب مع حسام حسن.

وحول مباراة الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية قال طلبة أنها مباراة صعبة للغاية، ويجب على الزمالك الحذر من المنافس بسبب امتلاكه لاعبين مميزين.

وشدد طلبة على أهمية البطولة الكونفدرالية بالنسبة للزمالك، خاصة بعد خسارة نهائي كأس مصر وتراجع الترتيب في الدوري.