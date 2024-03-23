تزامنا مع حريق الباخرة.. خدمات مرورية بشارع النيل السياحي لسحب الكثافات|صور

دفعت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، بوحدات مرورية في شارع النيل السياحي لسحب الكثافات الناجمة عن حريق باخرة نيلية في كورنيش النيل في الجيزة وتواجد سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية في الجيزة.

دفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بوحدات الإنقاذ النهري والإطفاء في النيل للسيطرة على حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، للسيطرة على الحريق وإخماده كما تم الدفع بوحدات الإطفاء النهري والإنقاذ من المياه للسيطرة على الحريق ومساعدة وحدات الحماية المدنية.

إنلاع حريق في باخرة نيلية بـ الجيزة

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مركب على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.