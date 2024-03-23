عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تزامنا مع حريق الباخرة.. خدمات مرورية بشارع النيل السياحي لسحب الكثافات|صور

خدمات مرورية
خدمات مرورية

دفعت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، بوحدات مرورية في شارع النيل السياحي لسحب الكثافات الناجمة عن حريق باخرة نيلية في كورنيش النيل في الجيزة وتواجد سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية في الجيزة.

دفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بوحدات الإنقاذ النهري والإطفاء في النيل للسيطرة على حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، للسيطرة على الحريق وإخماده كما تم الدفع بوحدات الإطفاء النهري والإنقاذ من المياه للسيطرة على الحريق ومساعدة وحدات الحماية المدنية.

إنلاع حريق في باخرة نيلية بـ الجيزة

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مركب على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.

الجيزة كورنيش النيل غرفة عمليات النجدة شارع النيل السياحي سيارات الإطفاء وحدات الإطفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

موضوعات متعلقة

الإطفاء النهري والحماية المدنية يحاولان السيطرة على حريق باخرة كورنيش الجيزة.. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لـ حريق باخرة نيلية في الجيزة

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

هموت نفسي.. رسالة مفاجأة من سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع(خاص)

مربوطة وبها صعق كهربائي.. التحقيقات في مقتل فتاة المرج: والدها وشقيقها السبب

التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة بجوار محطة مترو حدائق المعادي بالقاهرة

إصابة شخص خلال انفجار إسطوانة غاز في صفط اللبن بـ الجيزة

السيطرة على حريق في مخزن كرتون بالطالبية

ترشيحاتنا

لمتابعة عمليات الإخماد.. مدير أمن الجيزة يصل موقع حريق باخرة النيل السياحي

تظاهرات في العديد من مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار الحرب على غزة

محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

شاهد.. مشادات وخناقات خلال انتخابات المحامين

3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ