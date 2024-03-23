صدمة حمراء.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة بعد إصابة إمام عاشور

تلقى النادي الأهلي، ضربة قوية، بعد تجديد إصابة أحد نجومه في العضلة الخلفية، التي تعرض لها قبل 4 أسابيع، خلال لقاء الأهلي وميدياما الغاني، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالأهلي.. ياسر إبراهيم سيجري أشعة للاطمئنان على إصابته في العضلة الخلفية وتحديد موعد إعلان جاهزيته"

وبذلك يتأكد غياب المدافع ياسر إبراهيم عن مباراتي الأهلي المقبلتين أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع غياب ياسر إبراهيم، عن مواجهتي نصف النهائي حال تأهل الأهلي والمقررة إقامتهما بنهاية شهر إبريل المقبل.

ويتأهب الاهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 29 مارس الجاري.