3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة..فيديو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بميرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات اشتعال النيران في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي في الجيزة.

إنلاع حريق في باخرة نيلية بـ الجيزة

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الباخرة النيلية متواجدة في شارع النيل السياحي، ومكونة من ثلاث طوابق وسطح والحريق اندلع في الطابق الثالث وسطح الباخرة.

فيما دفعت الأجهزة الأمنية في الجيزة بوحدات الإنقاذ النهري والإطفاء في النيل للسيطرة على حريق باخرة نيلية في شارع النيل السياحي، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، للسيطرة على الحريق وإخماده كما تم الدفع بوحدات الإطفاء النهري والإنقاذ من المياه للسيطرة على الحريق ومساعدة وحدات الحماية المدنية.

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مركب على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.