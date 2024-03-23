حرام عليكم | رد صادم من شوبير على شائعة إصابة نجله مصطفى

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية، بشأن إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك خلال وجوده في معسكر الفراعنة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية "الجهاز الفني لمنتخب مصر، نفى إصابة مصطفى شوبير، وأكد أن الحارس سليم ولا يُعاني من أي إصابة".

وأضاف: "في إحدى حلقات البرنامج كانت هناك صورة لمصطفى شوبير، وهو يؤدي بعض التدريبات مع أخصائي العلاج الطبيعي في المنتخب، وأنا على الهواء قولت هو مصطفى بيعاني من إصابة؟ بعدها بدقيقتين أكدت أنه سليم ولا توجد أي إصابة".

وتابع: "بالأمس أكدت أن مصطفى، سليم وشارك في جميع التدريبات، لكن في ناس برضه اطلقوا شائعات بإصابة مصطفى".

وواصل: "حرام عليكم ليه كدة! ليه تطلقوا شائعات والنادي الأهلي يتواصل مع منتخب مصر للاستفسار عن حقيقة إصابة مصطفى

واختتم "في إيه جماعة، ليه دايمًا بتكذب عينيك وتصدق ودانك، وللأسف منهم بعض الزملاء الإعلاميين، هل ده مقبول؟ ليه الكلام الفارغ ده".