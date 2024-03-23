عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرام عليكم | رد صادم من شوبير على شائعة إصابة نجله مصطفى

شوبير ونجله مصطفى
شوبير ونجله مصطفى

علق الإعلامي أحمد شوبير، على الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية، بشأن إصابة مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك خلال وجوده في معسكر الفراعنة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية "الجهاز الفني لمنتخب مصر، نفى إصابة مصطفى شوبير، وأكد أن الحارس سليم ولا يُعاني من أي إصابة".

وأضاف: "في إحدى حلقات البرنامج كانت هناك صورة لمصطفى شوبير، وهو يؤدي بعض التدريبات مع أخصائي العلاج الطبيعي في المنتخب، وأنا على الهواء قولت هو مصطفى بيعاني من إصابة؟ بعدها بدقيقتين أكدت أنه سليم ولا توجد أي إصابة".

وتابع: "بالأمس أكدت أن مصطفى، سليم وشارك في جميع التدريبات، لكن في ناس برضه اطلقوا شائعات بإصابة مصطفى".

وواصل: "حرام عليكم ليه كدة! ليه تطلقوا شائعات والنادي الأهلي يتواصل مع منتخب مصر للاستفسار عن حقيقة إصابة مصطفى

واختتم "في إيه جماعة، ليه دايمًا بتكذب عينيك وتصدق ودانك، وللأسف منهم بعض الزملاء الإعلاميين، هل ده مقبول؟ ليه الكلام الفارغ ده".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيهود باراك: على إسرائيل أن تسمح بعودة السلطة الفلسطينية «المحدثة» إلى غزة

السيسي وآل نهيان يدعوان إلى وقف إطلاق النار في غزة وتفعيل حل الدولتين

كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ