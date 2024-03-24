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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بطولة زوي سالدانا.. المخرج طارق العريان يتحدث عن أول فيلم عالمي له

طارق العريان يتحدث
طارق العريان يتحدث عن أول فيلم عالمي له

كشف المخرج طارق العريان عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "The Absence of Eden" الذي يمثل أول فيلم عالمي له. 

ويعد فيلم "The Absence of Eden" أول تعاون لـ طارق العريان مع المخرج العالمي مارتن سكورسيزي.

ويعد فيلم "The Absence of Eden" من افلام  الاثارة و الاكشن وتدور احداثه حول ملحمة مثيرة  من الاكشن تجسدها النجمة الأمريكية زوي سالدانا بطلة فيلم افاتار  . 
 

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل فيلم "The Absence of Eden" للمخرج طارق العريان و تفاصيل التعاون مع المخرج العالمي مارتن سكورسيزي، وتفاصيل حول احداث الفيلم والدور الذي تجسده البطلة الأمريكية زوي سالدانا، والقصة الخاصة بالفيلم. 

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