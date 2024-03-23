خطيبة نجم الأهلي تستعرض جمالها بـ لوك رمضاني جذاب

شاركت سلمي صقر خطيبة مروان عطية لاعب الاهلي متابعيها ببعض اللقطات من أحدث ظهور لها امام منزلها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وبدت سلمي صقر بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاحتشام والرقي في آن واحد، حيث ارتدت قفطان فضفاض، أما من الناحية الجمالية؛ اعتمدت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الناعمة، واللون الأحمر في الشفاه.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون يوم 5 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.