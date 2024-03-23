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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عثروا على هاتف المتورط الأصلي.. الأمن الروسي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم كروكوس

هجوم كروكوس الإرهابي
هجوم كروكوس الإرهابي

كشفت تحقيقات جديدة حول هجوم كروكوس الإرهابي بموسكو، أن ضباط الأمن عثروا على هاتف أحد منفذي الهجوم، فيما تم التأكيد على إشعال النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الدخول إلى المركز.

وحسب “روسيا اليوم”، أصدر ضباط الأمن تعليمات إلى رجال الإنقاذ بجمع جميع الهواتف التي تم العثور عليها، حيث كانت هناك معلومات تفيد بأن أحد منفذي الهجوم فقد هاتفا ذكيا، وتم العثور على الهاتف الخاص بالمجرم وبندقية كلاشينكوف هجومية.

وتفيد التحقيقات بأن "المنفذين أشعلوا النار عمدا في مخارج الطوارئ لمنع الناس من الدخول إلى المركز التجاري وقاعة الحفلات"، ولم يشعلوها بشكل عشوائي، حيث اختاروا أماكن بالقرب من مخارج الطوارئ لمنع دخول أي شخص للمبنى.

واقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، مساء أمس الجمعة، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة، ما تسبب في مقتل 140 شخصا، وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن مديرها ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.

هجوم كروكوس موسكو كلاشينكوف هيئة الأمن الفيدرالية الروسية

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